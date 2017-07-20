На «Солнечном» экологическая катастрофа, но киевляне все равно там отдыхают

20.07.2017 07:20

Озеро «Солнечное», что на столичных Позняках, из некогда красивого и ухоженного места превратилось в сплошную грязь – на берегу жутко воняет, появились непонятные синие пятна, однако, похоже, это нисколько не пугает киевлян, поскольку они ежедневно отдыхают там с детьми.



Как передает replyua.net со ссылкой на Сегодня, непонятно, что происходит с этим озером. «Застройщики это все уничтожают, чтобы это все, я так понимаю, забрать это озеро и высушить – 40 метров здесь глубины. Все засыпать и сделать новостройку», отметила Юлия Найданова, которая считает, что в «Солнечном» теперь даже нельзя ноги вымыть, не говоря уже о купании. Впрочем, версии появившейся антисанитарии у людей самые разные. Один из местных жителей считает, что в озеро могут сливать и сточные воды, и даже краску. А вот в ассоциации рыболовов уверены, что в озере цветет фитопланктон, поэтому цвет воды так сильно изменился.



«Это сто процентов водоросли, это образование фитопланктона. Дело в том, что данное озеро очень минерализировано, в него очень много попало минералов», отметил председатель ассоциации Александр Чистяков.