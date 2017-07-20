Огненный ад в Черногории: Украина пришла на помощь

20.07.2017 10:50

Стало известно, как Украина помогает справляться европейским странам с непогодой

Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в связи с масштабными пожарами, которые охватили Черногорию, Украина приняла решение отправить на их тушение свою авиацию.

Всего за сутки, 19 июля, пожарным самолетом ДСНС сброшено 96 тонн воды.

«За прошедшие сутки 19 июля работа авиации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям осуществлялась в горных районах города Тиват, на юге Черногории. В общем пожарным самолетом Ан-32П на ячейки лесного пожара сброшено 96 тонны воды», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что по состоянию на утро 20 июля работа украинской авиации по тушению лесных пожаров в Черногории продолжаются.

Напомним, с прошлой недели в регионе не утихают масштабные лесные пожары. В результате длительной жары, сильных порывов ветра и отсутствия дождей огонь быстро распространяется, и угроза распространяется на дома пригородов.

Учитывая возможные риски, правительство Черногории направил запрос о помощи и, в соответствии с Соглашением о сотрудничестве в области защиты от природных и других катастроф между правительством Украины и правительством Черногории, украинское правительство отправило пожарный самолет.

Как писала Politeka, в понедельник, 17 июля, на территории полигона Министерства обороны Украины произошел пожар. Также возле города Новая Каховка в Херсонской области произошел масштабный лесной пожар.

Также, природа удивила жителей разных частей мира неожиданными сюрпризами. В частности, на Закарпатье посреди лета внезапно выпал снег.

Источник: Politeka