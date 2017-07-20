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Окупаційна влада хоче посилити «кордон» між Кримом і Україною
Так звана «влада» анексованого Росією Криму хоче посилити охорону «кордонів» між окупованим півостровом і материковою частиною України. Крім того, на цій території планують також створювати споруди. Як передає replyua.net з посиланням на «Крим.Реалії», про це на засіданні кримської прикордонної комісії повідомив російський віце-прем'єр Криму Ігор Михайліченко.
«Для Криму одним із пріоритетних питань є створення захисних споруд у прикордонній смузі. Ці заходи дозволять посилити охорону на російсько-українській ділянці кордону. Також важливим залишається питання облаштування територій, прилеглих до автомобільних пунктах пропуску», - цитує виступ Михайліченка прес-служба російського «уряду» Криму.
Повідомляється, що під час засідання прийнято рішення в період туристичного сезону «збільшити пропускну спроможність пунктів на адміністративному кордоні, а також підвищити їх безпеку і захист з метою безперебійного функціонування зазначених пунктів пропуску». Однак в Держприкордонслужбі України відзначають зниження пасажиро-транспортного потоку через адмінкордон в порівнянні з минулим роком.
Теги: Украина, Донбасс, Крым, граница, оккупанты
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