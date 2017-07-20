Пограничники раскрыли реальную правду о безвизе

20.07.2017 18:55

Пограничники рассказали, как безвиз повлиял на количество украинцев, которые проявили желание посетить страны ЕС

Как сообщил спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян на пресс-конференции, украинцы довольно таки спокойно восприняли появление безвиза в стране.

«Мы не наблюдаем серьезного увеличения нагрузки на пункты пропуска и увеличения количества украинцев, которые выезжают за границу в Европейский Союз», – сказал он.

При этом Слободян подчеркнул, что порядка 30% процентов украинцев, которые пересекали границу с 11 июня, воспользовались биометрическими паспортами.

«Если говорить конкретно о тех, кто воспользовался безвизом, то есть имел только биометрический паспорт без виз и любых других документов, то таких с 11 июня по состоянию на сегодня 120 тыс. 852 человек, что составляет около 5% всех украинцев, которые пересекли границу со странами ЕС за это время», – сказал он.

Напомним, накануне стало известно, что украинцы установили первый рекорд по пересечению границы по безвизовому режиму. Имея на руках только биометрический паспорт, в ЕС отправились путешествовать свыше 100 тысяч человек.

Как сообщалось ранее, если пойти в любую райгосадминистрацию, можно будет оформить биометрический паспорт там: получить талон и подать документы. Но они сразу предупреждают, что биометрические паспортафизически не успевают печатать.

Источник: Politeka