Посол ЕС обратился к властям Украины по Шеремету

Дипломат призывает как можно быстрее найти и привлечь к ответственности виновных в убийстве

Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли призвал украинские власти провести быстрое расследование по убийству журналиста Павла Шеремета, передает NewsOne.

Он призывает как можно быстрее найти и привлечь к ответственности виновных в убийстве.

"В день этой трагической годовщины хотел бы еще раз призвать украинскую властьпровести быстрое и прозрачное расследование этого преступления. Нужно найти и привлечь к ответственности виновных за совершение такого грубого преступления", – подчеркнул Мингарелли.

Как известно, Павлу Шеремету подложили взрывчатку под автомобиль – он погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года в центре Киева. Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.

Журналисты "Слідство.Інфо" в документальном фильме "Убийство Павла", опираясь на записи камер наблюдения в районе взрыва, установили: взрывчатку ночью заложила под авто женщина, ее прикрывал мужчина – они находились рядом с местом взрыва и утром 20 июля.

Источник: http://www.segodnya.ua