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Посол ЕС обратился к властям Украины по Шеремету
Дипломат призывает как можно быстрее найти и привлечь к ответственности виновных в убийстве
Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли призвал украинские власти провести быстрое расследование по убийству журналиста Павла Шеремета, передает NewsOne.
Он призывает как можно быстрее найти и привлечь к ответственности виновных в убийстве.
"В день этой трагической годовщины хотел бы еще раз призвать украинскую властьпровести быстрое и прозрачное расследование этого преступления. Нужно найти и привлечь к ответственности виновных за совершение такого грубого преступления", – подчеркнул Мингарелли.
Как известно, Павлу Шеремету подложили взрывчатку под автомобиль – он погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года в центре Киева. Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.
Журналисты "Слідство.Інфо" в документальном фильме "Убийство Павла", опираясь на записи камер наблюдения в районе взрыва, установили: взрывчатку ночью заложила под авто женщина, ее прикрывал мужчина – они находились рядом с местом взрыва и утром 20 июля.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, убийство, посол
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