Розенко повідомив, скільки українців мають змогу отримати компенсацію за економію субсидії

20.07.2017 19:20

У 2017 році два мільйони громадян матимуть змогу отримати компенсації за економію за субсидію. Таку інформацію оприлюднив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.



Саму таку кількість внесли до списків на одержання компенсацію за те, що вони заощадили житлову компенсацію. Урядовець зауважив, що на даний момент існує потреба у посиленні інформаційної кампанії, аби громадяни звертались до управління соціального захисту з відповідними заявами на отримання компенсацій. Наразі компетентні органи отримали лише 761 тис. заяв. Крім того, Розенко додав, що Міністерство фінансів отримало доручення негайно почати процес фінансування програми виплати компенсації за субсидії. Віце-прем’єр розповів, що ті кошти, які належать до сум невикористаних субсидій, будуть перераховувати на особові рахунки тих осіб, які одержують субсидії, у банківські установи чи виплачуватимуться через відділення «Укрпошти».



Нагадаємо, в квітні поточного року Кабінет міністрів ухвалив рішення про монетизацію суми зекономленої субсидії на оплату послуг газо- та електропостачання.

Источник: http://replyua.net