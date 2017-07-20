Тревожная весть из Кабмина: Киев может не получить транш от ЕС

20.07.2017 10:10

Если Украина до конца октября не выполнит ряд условий Евросоюза, то не сможет получить третий транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает Корреспондент.

«Если Украина не выполнит эти условия до конца октября в приемлемом для наших партнеров формате, хотя бы чтобы некоторые вопросы находились на финальной стадии, то мы не сможем получить последний транш макрофинансовой помощи», – сказала Климпуш-Цинцадзе в интервью Интерфакс-Украина.

Она отметила, что данная программа помощи от ЕС заканчивает свое действие 4 января 2018 года, и если Украина не успеет, то необходимо будет вести новые переговоры.

Среди выдвигаемых к Украине требований – от создания условий, при которых было бы невозможно нарушать обязательства в рамках зоны свободной торговли с ЕС (как мораторий на продажу леса-кругляка или введение дополнительных пошлин на вывоз товаров) до создания автоматизированной системы предварительной проверки НАПК электронных деклараций с использованием доступа ко всем реестрам, в том числе Государственной фискальной службы.

Для решения данного вопроса понадобится внесение изменений в законы. Кроме того, НАПК должно провести организационную работу для начала действия такой системы.

Требованием также является создание открытого реестра невозвращенных кредитов.

Кроме того, среди требований – решение вопроса социальных выплат переселенцам.

По словам Климпуш-Цинцадзе, в поеследнем вопросе достигнут ощутимый прогресс: Министерство социальной политики провело перерегистрацию и еженедельно передает в ЕС статистику выплат.

Источник: http://from-ua.com