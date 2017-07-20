- Експерт: ось чому не варто брати на роботу громадян Росії22:15
- Число погибших в АТО бойцов может резко возрасти21:58
- Лукашенко прибыл с официальный визитом в Украину21:45
- В Киеве могут закрыть все «российские» магазины21:30
- Захарченко могут ликвидировать за излишнюю болтливость, - СМИ20:55
- Продавать украинскую землю пака не будут: МВФ больше не настаивает на земельной реформе20:39
- Следователи НАПК пришли за Тимошенко20:25
- Учения в Днепропетровской области завершились ранениями 8 военных20:10
- Почему Украина потеряла Крым и часть Донбасса: Кравчук объяснил19:55
- Розенко повідомив, скільки українців мають змогу отримати компенсацію за економію субсидії19:20
Украина может вернуть Донбасс раньше, чем Путин снова станет президентом
"Малороссия" - это новая наклеечка на очень сильно протухший товар. Об этом заявил российский оппозиционный политик Константин Боровой, пишетАпостроф.
Эксперт напоминает о том, что Государственная дума РФ приняла закон, который предусматривает упрощение получения российского гражданства украинцами.
«Россия своим решением не может лишать граждан Украины гражданства. Для этого гражданин должен в соответствии с Конституцией Украины лично сделать соответствующее заявление. Это, в первую очередь, чисто пиаровская, пропагандистская акция. В тексте написано, что нужно публично и гласно отказаться от украинского гражданства. Это пощечина Украине. Сейчас они могут это сделать. Это, конечно, незаконно и противоречит международным нормам. Я думаю, что Украина может это обжаловать. Потому что это форма предоставления политического убежища, по существу, преступникам, которые совершили преступления на территории Украины и будут пытаться избежать ответственности. Нужно это оспаривать в международных судах. Это вмешательство России не в свою компетенцию», - отмечает аналитик.
«Если говорить о потенциальной возможности использования этого инструмента для привлечения жителей оккупированного Донбасса к участию в президентской кампании 2018 года (в результате которой Владимир Путин планирует снова стать президентом РФ, - "Апостроф"), то я очень надеюсь, что до марта 2018 года эта ситуация не доживет. И Украина добьется возвращения Донбасса и прекращения существования бандитского анклава на своей территории.
Сегодня американские сенаторы сделали заявление по поводу того, что Путин не собирается решать никакие проблемы. Поэтому можно использовать все дипломатические и военные пути для решения этой задачи. Я надеюсь, что с помощью союзников Украина решит эту проблему», - добавляет Боровой.
«Что касается заявления [главаря ДНР Александра] Захарченко о создании "Малороссии", то это попытка поддержать проект, хотя бы в такой вербальной форме. Потому что он, конечно, уже сдох, бандиты лишены достаточного финансирования и моральной поддержки. Это новая наклеечка на очень сильно протухший товар. Юридических последствий таких заявлений быть не может, как ни назови этот бандитский анклав, который не признан никем, кроме других непризнанных бандитских анклавов, таких, как Южная Осетия. Перспектив никаких - юридических, международных. А трескотня будет в СМИ России, как всегда бывает в пропагандистских кампаниях», - резюмирует российский оппозиционер.
Источник: http://from-ua.com
Теги: политика, Украина, Донбасс, Путин, война, оккупация
- Мнение: "Хаос - это наше главное противоядие против "русского мира"
- Мнение: в Кремле начнут готовить новую концепцию колонизации Украины или просчеты Путина по операции "Новороссия"
- Портников о логике РФ: "Кто утверждает, что Россия - причина бойни на Донбассе - враг, потому что "нас там нет"
- Выборы-2010. Команды кандидатов в президенты: кто стоит за Тимошенко и Януковичем?
- Мнение: "Сами донбасские люди почему-то выдумали себе сказку, что Путин их примет"
- Партия власти продолжает ее брать
- Число погибших в АТО бойцов может резко возрасти21:58
- Захарченко могут ликвидировать за излишнюю болтливость, - СМИ20:55
- 6 гривен? Мариупольцы выступили против повышения тарифов в маршрутках18:12
- На Донбасі бойовики почали активну фазу наступу – волонтери15:47
- У МВС розповіли, що буде з Захарченком та Плотницьким15:29
- ДОНЕЦКАЯ ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ОКАЖЕТСЯ В ЗОНЕ БЕЗОПАСНОСТИ13:19
- Заметки из прифронтового блокнота: «Сиртаки» против пострелушек12:54
- Мир увлечённых: Полтора часа в «Аду»12:35
- Деоккупация Донбасса: обострение или дальнейшее отдаление?11:26
- Заявление о «Малороссии» свидетельствует об агрессивности московских стратегов09:55
- Експерт: ось чому не варто брати на роботу громадян Росії22:15
- Число погибших в АТО бойцов может резко возрасти21:58
- Лукашенко прибыл с официальный визитом в Украину21:45
- В Киеве могут закрыть все «российские» магазины21:30
- Продукти, які покращать ваш імунітет21:10
- Захарченко могут ликвидировать за излишнюю болтливость, - СМИ20:55
- Продавать украинскую землю пака не будут: МВФ больше не настаивает на земельной реформе20:39
- Следователи НАПК пришли за Тимошенко20:25
- Учения в Днепропетровской области завершились ранениями 8 военных20:10
- Почему Украина потеряла Крым и часть Донбасса: Кравчук объяснил19:55
- Продукти, які покращать ваш імунітет21:10
- Яку хворобу лікує кавун?18:41
- Заметки из прифронтового блокнота: «Сиртаки» против пострелушек12:54
- Жизнь в сети: почему мы перестали говорить друг с другом12:43
- Мир увлечённых: Полтора часа в «Аду»12:35
- Четыре бытовые привычки, которые медленно убивают здоровье12:15
- Як засмагати без шкоди здоров'ю?11:55
- Деоккупация Донбасса: обострение или дальнейшее отдаление?11:26
- Заявление о «Малороссии» свидетельствует об агрессивности московских стратегов09:55
- Психологический тест-минутка09:05
- В Кишиневе ребенок заговорил в первый же день после рождения!
- У Лукашенко предупредили, что в Украине произойдет в конце июля
- Российский политолог, который официально консультирует Кремль по вопросам Украины, сделал интересное заявление относительно проекта "Малороссия"
- Крах Украины: Тука озвучил печальный прогноз
- Украинцы определили судьбу Донбасса: неожиданные результаты опроса
- "“ДНР” – это финиш! Это уже не беспредел!!!" - жители Донецка сообщили о кровавом нападении боевиков на мирного жителя
- Спикер президента РФ Песков спустя сутки прокомментировал заявление террориста Захарченко о создании "Малороссии": озвучена официальная позиция Кремля
- Когда же Кремль ликвидирует Захарченко и Плотницкого, и кто придет на их место? Эксперт раскрыл все карты Москвы
- "Малороссия — реакция Донецка на активизацию Януковича”, – у Захарченко рассказали о связи нового “государства” и “легитимного”
- Тысячи украинцев попадут в базу «Миротворца»: раскрыта причина