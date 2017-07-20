Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украина возобновляет транзит российского газа

20.07.2017 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украина возобновляет транзит российского газа

Транзит российского газа через газотранспортную систему Украины был возобновлен после завершения ремонтных работ на газопроводе, и сейчас объемы транзита достигают 220 миллионов кубометров. 

Как сообщает replyua.net со ссылкой на последние данные Укртрансгаза, в течение 1-10 июля среднесуточное значение транзита через ГТС Украины составило 256,7 миллионов кубометров, 11-16 июля зафиксировано падение до среднесуточных 191,4 миллионов кубометров. После окончания ремонтных работ объемы транзита были увеличены до 220 миллионов кубических метров 17 июля, а уже днем позже объем транзита был доведен до 235 миллионов кубометров. 

Нужно отметить, что после 10 июля транзит российского газа сократился почти на 25 процентов, а в «Нафтогазе» заявляли о том, что уже через несколько дней после ремонтных работ в полную мощность начнет работать газопровод Союз. Напомним, что по итогам прошлом года Украина нарастила транзит газа сразу на 22,5 процентов по сравнению с показателями 2015 года. 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, газ, транзит
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх