Украинцам дали прогноз погоды на ближайшие дни

20.07.2017 08:20

В Украину во второй половине недели придет жаркая погода, столбики термометров поднимутся выше +30.

Такой прогноз погоды дала в своем Facebook синоптик Наталья Диденко.

"20 июля в Украину продолжат заходить более высокие градусы, которые несет нам южный и юго-западный ветер. Чрезвычайных цифр, надеюсь, не будет, но +30 и выше 30-ти градусов вполне. Это - в основном в южной части и на западе Украины. На остальной территории Украины также не Арктика, днем ??+24 +29 градусов. Может, где-то выскочит и до +30-ти", - пишет Диденко.

По ее словам, кратковременные дожди местами возможны на западе и севере Украины, а на остальной территории будет солнечно и ясно.

"В Киеве завтра ночью +15, днем ??+28, ничего серьезного с неба не ожидается, лишь красивые облака и еще красивее цвет неба. 21-22 июля жара уже предполагается серьезнее", - отметила она.

"Готовьте бретельки, шорты, веера, водичку в сумку, очки, вьетнамки, банданы, поливайте чаще цветы, позвоните старшим родственникам или знакомым и спросите, как они себя чувствуют. Словом, жара из каминг", - добавила синоптик.

Источник: http://from-ua.com