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Відома українська письменниця зробила заяву щодо ризиків розпаду Росії
На переконання Оксани Забужко, відомої в Україні письменниці, велика кількість людей, серед яких є політичні лідери західних країн, абсолютно помиляються, прагнучи уникнути розпаду Росії з метою недопущення катастрофи гуманітарного характеру, оскільки вже той факт, що Російська Федерація існує у нинішньому виді, вже є катастрофою. Про це передає replyua.net з посиланням на «РБК-Україна».
«Є один дуже сумний факт і він полягає у тому, що багато видатних політичних діячів все ще сприяють продовженню штучного існування Росії. Вони впевнені, що зможуть щось хороше зробити, оскільки бояться розпаду цієї країни та початку гуманітарної катастрофи. Але ж вони ще не зрозуміли, що підставою для майбутньої катастрофи є саме подальше існування Російської Федерації», - вважає письменниця. На її переконання, через подібні неправильні судження виникали катастрофи світового масштабу – Перша та друга світові війни.
«Ось така дурість людини найчастіше за всю історію і грала головну роль, тому що її прогнозування фактично є неможливим», - наголосила Забужко, додавши, що лише після того, як Росія припинить своє існування, можна говорити про повернення Донбасу.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, писатель
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