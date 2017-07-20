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Зачем на самом деле президент Беларуси едет к Порошенко

20.07.2017 14:48
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Зачем на самом деле президент Беларуси едет к Порошенко

Визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Украину связан с несколькими моментами. Об этом в блоге на страницах Корреспондента пишет политический аналитик Александр Палий.

По мнению собеседника издания, президент Беларуси Александр Лукашенко пытается подстраховаться на случай неожиданностей со стороны России.

«Лукашенко не уверен, как себя будут вести российские партнеры в ближайшем будущем. Поэтому бацька с одной стороны хочет получить поддержку от Украины, а при этом, показав россиянам, что у него есть на кого опереться», - отмечает Палий.

Кроме того, продолжает аналитик, не стоит забывать и об учениях Запад-2017, которые будут проводиться в сентябре с участием Беларуси и России.

«Ведь россияне заказали перевозку 4 тыс. вагонов с вооружениями. Это намного больше, чем нужно для группировки, которая формально там участвует. Поэтому сейчас все гадают, не означает ли это, что Россия собирается оккупировать Беларусь. Или создавать какие-то провокации на севере Украине, или может, на территории Польши. Лукашенко пребывает в таком же неведении, как и все», - объясняет эксперт.

Что же касается заявленных тем для обсуждения во время визита, таких, как торгово-экономическое, политическое и гуманитарное развитие, то, отмечает политолог, это тоже довольно важные вопросы.

«Но, учитывая, что недавно между руководствами обеих стран была уже подобная встреча, вряд ли заявленные темы являются главной целью этого визита», - констатирует Александр Палий.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, президент, Беларусь, Порошенко, Лукашенко
 
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