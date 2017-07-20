- Погода 20 июля: долгожданное потепление13:32
- ДОНЕЦКАЯ ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ОКАЖЕТСЯ В ЗОНЕ БЕЗОПАСНОСТИ13:19
- Заметки из прифронтового блокнота: «Сиртаки» против пострелушек12:54
- Мир увлечённых: Полтора часа в «Аду»12:35
- Детали "осовременивания": кому не повысят пенсии в октябре и как посчитают выплаты11:40
- Деоккупация Донбасса: обострение или дальнейшее отдаление?11:26
- Огненный ад в Черногории: Украина пришла на помощь 10:50
- В Верховную Раду внесен законопроект об отмене депутатской неприкосновенности10:25
- Тревожная весть из Кабмина: Киев может не получить транш от ЕС10:10
- Заявление о «Малороссии» свидетельствует об агрессивности московских стратегов09:55
Законом введуть новий штраф для водіїв
На тижні до парламента подано законопроект № 6720 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо безпечного перевезення дітей в автотранспортних засобах)».
Цим документом пропонується встановити адміністративну відповідальність на водіїв, які ігнорують обов'язкову вимогу пункту 21.11 Правил дорожнього руху, що регламентує обов'язкове перевезення дітей зростом менше 145 см і віком до 12 років без використання спеціальних крісел, пише Автовод.
За подібне порушення народні обранці пропонують штрафувати на 255-340 грн. Крім цього, пропонується закріпити обов'язковість використання дитячих крісел ще й на законодавчому рівні - внісши відповідні зміни в ст. 16 закону «Про дорожній рух».
Свою ініціативу автори законопроекту пояснюють тим, що щодня в Україні ДТП гине до 20 чоловік і більше 100 отримують тілесні ушкодження. При цьому чималу частку серед постраждалих складають діти. У той же час згідно з даними Всесвітньої Організації Охорони здоров'я, використання автомобільних крісел знижує смертність серед дітей в ДТП на 54%, а ризику отримання травм - на 70%.
За твердженням експертів, звичайні автомобільні сидіння і ремені безпеки не гарантують захисту пасажира, зріст якого менше 145 сантиметрів. При фронтальному ударі дитина легко вислизає з-під ременя, який виготовлений під габарити дорослого пасажира.
У той же час, тільки менше половини українських батьків користуються автокрісла для дітей. В Європейських країнах використання дитячих авткресел є обов'язковим вже близько 20 років. До того ж, наприклад, в Бельгії крім штрафу від 50 до 2500 євро порушнику може загрожувати ще й 30 діб в'язниці. Європейські батьки добре розуміють важливість правильного і обов'язкового використання дитячих крісел, навіть коли відправляються на коротку дистанцію.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, закон, водитель, штраф
- ДОНЕЦКАЯ ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ОКАЖЕТСЯ В ЗОНЕ БЕЗОПАСНОСТИ13:19
- Заметки из прифронтового блокнота: «Сиртаки» против пострелушек12:54
- Мир увлечённых: Полтора часа в «Аду»12:35
- Деоккупация Донбасса: обострение или дальнейшее отдаление?11:26
- Заявление о «Малороссии» свидетельствует об агрессивности московских стратегов09:55
- Обострение на Донбассе: силы АТО понесли тяжелые потери09:30
- В «ДНР» негодуют: Киев не хочет возобновлять соцвыплаты жителям Донбасса07:30
- В ожесточенном бою на Донбассе погиб 22-летний военный22:34
- Украинский герой Жемчугов: "В плену на Донбассе были и кнут, и пряник. Если сдам всех, обещали операции, протезы, квартиру. Я сказал, что предателем не буду!"22:06
- Полторак выступил с резким заявлением относительно войны на Донбассе21:41
- Погода 20 июля: долгожданное потепление13:32
- ДОНЕЦКАЯ ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ОКАЖЕТСЯ В ЗОНЕ БЕЗОПАСНОСТИ13:19
- К Земле на скорости 85 тысяч км/ч приближается астероид-гигант13:07
- Заметки из прифронтового блокнота: «Сиртаки» против пострелушек12:54
- Жизнь в сети: почему мы перестали говорить друг с другом12:43
- Мир увлечённых: Полтора часа в «Аду»12:35
- Четыре бытовые привычки, которые медленно убивают здоровье12:15
- Песня "Despacito" установила рекорд Интернета (ВИДЕО)12:05
- Як засмагати без шкоди здоров'ю?11:55
- «Укрзализныця» порадовала владельцев iPhone и iPad11:47
- Заметки из прифронтового блокнота: «Сиртаки» против пострелушек12:54
- Жизнь в сети: почему мы перестали говорить друг с другом12:43
- Мир увлечённых: Полтора часа в «Аду»12:35
- Четыре бытовые привычки, которые медленно убивают здоровье12:15
- Як засмагати без шкоди здоров'ю?11:55
- Деоккупация Донбасса: обострение или дальнейшее отдаление?11:26
- Заявление о «Малороссии» свидетельствует об агрессивности московских стратегов09:55
- Психологический тест-минутка09:05
- Як збереги колір фарбованого волосся?08:50
- Кошка - показатель хорошей кармы человека08:10
- В Кишиневе ребенок заговорил в первый же день после рождения!
- У Лукашенко предупредили, что в Украине произойдет в конце июля
- Российский политолог, который официально консультирует Кремль по вопросам Украины, сделал интересное заявление относительно проекта "Малороссия"
- Крах Украины: Тука озвучил печальный прогноз
- Украинцы определили судьбу Донбасса: неожиданные результаты опроса
- "“ДНР” – это финиш! Это уже не беспредел!!!" - жители Донецка сообщили о кровавом нападении боевиков на мирного жителя
- Когда же Кремль ликвидирует Захарченко и Плотницкого, и кто придет на их место? Эксперт раскрыл все карты Москвы
- Тысячи украинцев попадут в базу «Миротворца»: раскрыта причина
- Спикер президента РФ Песков спустя сутки прокомментировал заявление террориста Захарченко о создании "Малороссии": озвучена официальная позиция Кремля
- "Малороссия — реакция Донецка на активизацию Януковича”, – у Захарченко рассказали о связи нового “государства” и “легитимного”