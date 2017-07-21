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​Если Киев не сядет за стол переговоров, мы признаем "Л/ДНР": Путин сделал громкое заявление в рамках саммита G20 – СМИ

21.07.2017 18:06
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&#8203;Если Киев не сядет за стол переговоров, мы признаем "Л/ДНР": Путин сделал громкое заявление в рамках саммита G20 – СМИ

Во время саммита G20, который проходил в Гамбурге, Владимир Путин очень плохо отзывался о Петре Порошенко и угрожал ЕС и США признать "Л/ДНР", если Киев не пойдет Кремлю навстречу. Немецкое издание FAZ опубликовало статью о саммите G20 и позиции Путина относительно "Л/ДНР", сообщает "Диалог.UA".

Недавнее заявление Захарченко, главаря "ДНР", о проекте "Малороссия" еще раз подчеркивают, что Кремль не собирается оставлять Украину в покое и выводить свои войска из оккупированного Донбасса.

Путин на саммите очень плохо говорил о Порошенко и заявил Меркель, канцлеру Германии, что пойдет на признание "Л/ДНР" как отдельных государств, если Киев не пойдет навстречу Кремлю и не сядет за стол переговоров. Не исключено, что проект "Малороссия" Захарченко озвучил по велению Кремля. Путин и Ко решили со стороны наблюдать, как на это отреагируют в ЕС и Украине.



Теги: Украина, Донбасс, саммит, Европейский союз, Путин, переговоры, Порошенко, Захарченко, Малороссия
 
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