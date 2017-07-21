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Министерство здравоохранения отреагировало на скандал вокруг назначения на руководящую должность "народного врача" террористов "ЛНР" - Ульяна Супрун сделала громкое заявление
21.07.2017 15:36
Экс-глава Луганской областной клинической больницы Владимир Климов, который сотрудничал с террористами "ЛНР" и был рекомендован на должность главного врача кременчугского роддома, не возглавит вышеназванное медицинское учреждение.
Об этом сообщила и.о. главы Министерства здравоохранения Ульяна Супрун, передает "ГОРДОН".
По ее словам, мэр Кременчуга Виталий Малецкий в телефонном разговоре пообещал, что соответствующая информация в отношении данного лица была передана в правоохранительные органы, а вопрос о его назначении не будет даже рассматриваться.
Теги: Донбасс, Минздрав, главврач, больница, ЛНР, террористы
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