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Неожиданно: в США заявили о помощи Путина Украине

21.07.2017 22:32
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Неожиданно: в США заявили о помощи Путина Украине

Александр Мотыль, профессор политологии Университета Ратджерса, в колонке для Вашингтон Пост написал о том, что Владимир Путин, президент России, оккупацией Донбасса и аннексией Крыма запустил в Украине процессы демократизации.

Мотыль подчеркнул, что власти РФ оккупировали те территории Украины, население которых относится лояльно к СССР и авторитаризму. «Люди, которые традиционно голосовали за авторитарные партии, потеряли голос в послереволюционной Украине, тем самым открыв путь для демократов, которые получили шанс вести политику без помех со стороны пророссийских политических сил», считает профессор. По его словам, Путин помог Украине – он сделал все возможное, чтобы украинцы поняли, что нельзя подражать России ни в чем, особенно, в ее агрессии.

Более того, по мнению Мотыля, агрессия со стороны РФ способствовала усилению национальной идентичности украинских граждан. «Даже если украинцы по-прежнему говорят на русском языке, они все равно стали настоящими украинцами, и агрессия Путина заставила их сплотиться», отметил профессор.

Источник from-ua.com



Теги: Украина, США, Донбасс, Путин, Крым, Российская Федерация, демократия
 
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