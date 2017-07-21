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Нужно распустить Верховную Раду, как бесполезный и антиукраинский орган - Рабинович
Верховная Рада Украины – абсолютно бесполезный и антиукраинский орган, который рассматривает псевдореформы, а необходимые для страны законы складывает в долгий ящик. Об этом в эфире канала “112 Украина” заявил народный депутат Украины, лидер партии “За Життя” Вадим Рабинович.
"Депутаты рассматривают антинародную пенсионную реформу или недоделанную реформу здравоохранения. В то же время 49 моих законопроектов, каждый из которых жизненно важен для страны, они фактически похоронили", - отметил депутат.
Рабинович напомнил, что во время последней пленарной недели Оппозиционный Блок, БПП и Народный фронт проголосовали за то, чтобы отдать президенту Конституционный суд.
"Рада нерабочая и антиукраинская. Еще немного и они вовсе страну продадут. Депутатов, которые увеличивают зарплату не народу, а себе, нужно распустить и выбрать других, более эффективных людей", - заявил Рабинович.
Теги: Украина, Донбасс, здравоохранение, пенсионная реформа, Верховная Рада, депутаты
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