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Обыски, паника и аресты: на запорожском заводе "Мотор Сич" "вскрыли" многомиллионную коррупционную схему
21.07.2017 16:52
Генеральная прокуратура расследует растрату и присвоение более 350 млн гривен на заводе "Мотор Сич". Об этом на своей странице в "ФБ" сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Украины Лариса Сарган, передает "Диалог.UA".
По данным правоохранителей, в свое время служебные лица предприятия приобрели "мусорные" ценные бумаги, с помощью которых незаконно "отмыли" 350 млн грн. Деньги перечислялись на расчетные счета ряда предприятий с признаками фиктивности, которые в дальнейшем обналичивались через банки.
По информации ГПУ, уже завершились обыски на основных объектах и по месту жительства ключевых фигурантов этого дела. На сегодняшний момент решается вопрос об их аресте.
Теги: Донбасс, Запорожье, банк, завод, Генпрокуратура, растрата
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