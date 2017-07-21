Главная / Новости / Украина / Заявление Суркова, объявление "Малороссии"…Россия готовит государственный переворот в Украине, - Мирослав Гай
Последние новости раздела
- Чужой среди своих: СБУ задержала экс-боевика ДНР, который прятался на территории Украины17:39
- Обыски, паника и аресты: на запорожском заводе "Мотор Сич" "вскрыли" многомиллионную коррупционную схему16:52
- Министерство здравоохранения отреагировало на скандал вокруг назначения на руководящую должность "народного врача" террористов "ЛНР" - Ульяна Супрун сделала громкое заявление15:36
- Находчивые преступники подорвали банкомат "ПриватБанка" и выкрали 45 тысяч гривен - обнародованы кадры с места преступления15:09
- Две украинские радиостанции оштрафовали за несоблюдение языковых квот14:55
- ГПУ обратилась к РФ с просьбой выдать боевика "ДНР" Погодина, убившего школьника из Краматорска14:46
- В Киеве запретили купаться на всех городских пляжах13:47
- "Ответка" от ВСУ: боевики понесли большие потери13:34
- План Кремля по шантажу Киева окончательно провалился: Украина и США согласовали поставку антрацита11:29
- Визит Лукашенко: сможет ли Беларусь гарантировать Украине безопасность от России11:12
Заявление Суркова, объявление "Малороссии"…Россия готовит государственный переворот в Украине, - Мирослав Гай
21.07.2017 09:31
Что то назревает.Голову подняли прокремлевские выблядки. На фронте непонятки. Все путаются в цифрах. Одни завышают, другие уменьшают.Какой то раздрай пошел. Сообщает "Диалог.UA" с ссылкой на Facebook.
В Молдове пророссийский переворот. Европа прекращает все финансовые проекты.
Народ, вокруг Украины и внутри создают большую зону не стабильности. Это всегда к войне.
Я молчу, об русской атомной подводной лодке таких размеров, которая впервые за всю историю вошла в Балтийское море. Все эти призывы к прощению.
Готовится государственный переворот в Украине. В Молдове уже.
В Черногории не удался. Просто посмотрите.
Оглашение Сурковым объединения Украины. Объявление малороссии. Терракты эти все.
Подтягивания войск под видом учений. Есть проблемы.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, переворот, война, Европа, Малороссия
Читайте также:
- Европа под прицелом, или Кого еще Россия бить будет
- Российская агрессия вернулась бумерангом
- Портников: "А на Донбассе, что – другие дети? Их можно отдавать тем же самым бандитам, что и в Сирии?"
- Политолог: США делают ставку на Украину, а Россия может развалиться
- Геращенко: "Украінська сторона як передумову можливих виборів - вимагатиме ліквідацію псевдодержавних інститутів цих псевдореспублік"
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- Чужой среди своих: СБУ задержала экс-боевика ДНР, который прятался на территории Украины17:39
- Стрелков рассказал, где взял деньги и оружие для захвата Славянска17:14
- В ДНР рассказали о потерях за неделю16:24
- "На вражеские танки надо отвечать танками, а если представители ОБСЕ с этим не согласны, то пускай сами служат на опасных участках в зоне АТО", - Бутусов о последствиях боя под Красногоровкой15:59
- Министерство здравоохранения отреагировало на скандал вокруг назначения на руководящую должность "народного врача" террористов "ЛНР" - Ульяна Супрун сделала громкое заявление15:36
- ГПУ обратилась к РФ с просьбой выдать боевика "ДНР" Погодина, убившего школьника из Краматорска14:46
- В больницу Калинина утром привезли 8 "200-х" и 5 "300-х" боевиков "ДНР" - Кабакаев рассказал о последних потерях "ихтамнетов"14:22
- Оккупанты срывают "Минск": противник отказался пустить наблюдателей Миссии ОБСЕ на территорию захваченной Ясиноватой13:56
- "Ответка" от ВСУ: боевики понесли большие потери13:34
- Для Наташи Лафазан, пострадавшей от обстрела поселка Сартана, купили дом в Киеве13:06
- Чужой среди своих: СБУ задержала экс-боевика ДНР, который прятался на территории Украины17:39
- Стрелков рассказал, где взял деньги и оружие для захвата Славянска17:14
- Обыски, паника и аресты: на запорожском заводе "Мотор Сич" "вскрыли" многомиллионную коррупционную схему16:52
- В ДНР рассказали о потерях за неделю16:24
- "На вражеские танки надо отвечать танками, а если представители ОБСЕ с этим не согласны, то пускай сами служат на опасных участках в зоне АТО", - Бутусов о последствиях боя под Красногоровкой15:59
- В России пользователям Интернет запретили использование анонимайзеров15:45
- Министерство здравоохранения отреагировало на скандал вокруг назначения на руководящую должность "народного врача" террористов "ЛНР" - Ульяна Супрун сделала громкое заявление15:36
- Находчивые преступники подорвали банкомат "ПриватБанка" и выкрали 45 тысяч гривен - обнародованы кадры с места преступления15:09
- Две украинские радиостанции оштрафовали за несоблюдение языковых квот14:55
- ГПУ обратилась к РФ с просьбой выдать боевика "ДНР" Погодина, убившего школьника из Краматорска14:46
- RAW: серый, грубый, живой. В книгу о войне на Донбассе вошли фотографии мариупольского фотографа09:51
- Продукти, які покращать ваш імунітет21:10
- Яку хворобу лікує кавун?18:41
- Заметки из прифронтового блокнота: «Сиртаки» против пострелушек12:54
- Жизнь в сети: почему мы перестали говорить друг с другом12:43
- Мир увлечённых: Полтора часа в «Аду»12:35
- Четыре бытовые привычки, которые медленно убивают здоровье12:15
- Як засмагати без шкоди здоров'ю?11:55
- Деоккупация Донбасса: обострение или дальнейшее отдаление?11:26
- Заявление о «Малороссии» свидетельствует об агрессивности московских стратегов09:55
- У Лукашенко предупредили, что в Украине произойдет в конце июля
- Российский политолог, который официально консультирует Кремль по вопросам Украины, сделал интересное заявление относительно проекта "Малороссия"
- "“ДНР” – это финиш! Это уже не беспредел!!!" - жители Донецка сообщили о кровавом нападении боевиков на мирного жителя
- Спикер президента РФ Песков спустя сутки прокомментировал заявление террориста Захарченко о создании "Малороссии": озвучена официальная позиция Кремля
- "Малороссия — реакция Донецка на активизацию Януковича”, – у Захарченко рассказали о связи нового “государства” и “легитимного”
- Когда же Кремль ликвидирует Захарченко и Плотницкого, и кто придет на их место? Эксперт раскрыл все карты Москвы
- Такого не было давно: улицы Донецка буквально набиты террористами и российскими военными - пользователи соцсетей уверены, кровавой бойни не избежать
- Осталось уговорить королеву: фельдмаршал всея “ДНР” Захарченко сделал “первое и последнее предложение” украинцам
- Полторак выступил с резким заявлением относительно войны на Донбассе
- Кремль окончательно открестился от "Малороссии": источники из администрации Путина назвали "неожиданных" отцов нового "государства" в ОРДЛО