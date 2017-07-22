Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Біля Миколаєва в жахливій ДТП загинула дитина та двоє дорослих

22.07.2017 17:26
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Біля Миколаєва в жахливій ДТП загинула дитина та двоє дорослих

Один чоловік помер у кареті швидкої, постраждалу жінку доставили до лікарні.

Поблизу Миколаєва, в районі мікрорайону Матвіївка, на трасі Улянівка-Миколаїв зіткнулися мікроавтобус Mersedes Vito і вантажний автомобіль MAN. Внаслідок ДТП загинуло троє осіб, з них одна дитина (попередньо дівчинка 5-7 років), ще одна людина постраждала.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області, аварія сталася сьогодні близько 10 ранку. За попередніми даними, на місці загинули дитина та чоловік, ще один чоловік, якого із затиснутого авто звільнили рятувальники, помер в автомобілі швидкої допомоги.

Постраждалу жінку з тілесними ушкодженнями доставлено до медичного закладу. На місці ДТП працюють служби оперативного реагування. Причини та обставини події з’ясовують правоохоронні органи.

Источник: unian.ua




Теги: Донбасс, авария, трасса, ДТП
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх