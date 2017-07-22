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Глава Приднестровья заявил, что Крым принадлежит Украине и России

22.07.2017 18:36
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Глава Приднестровья заявил, что Крым принадлежит Украине и России

Президент непризнанной Приднестровской молдавской республики Вадим Красносельский встретился с группой украинских журналистов и ответил на ряд вопросов, в том числе о том, чей Крым.

«Вопрос о том, чей Крым, — это следствие, а причина в ином. О причинах я говорил. Это — геополитическая катастрофа, которая произошла вследствие столкновения интересов двух держав. По Конституции Украины, это территория, бесспорно, украинская. А согласно Конституции Российской Федерации, Крым — это территория Российской Федерации. Ну что тут поделать?» — сказал Красносельский, с улыбкой признавшись, что ждал этого вопроса.

Напомним, Украина получила письменные извинения со стороны руководства болгарского национального телевидения bTV за показ в эфире карты Украины без Крыма.

Источник: fakty.ua



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым
 
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