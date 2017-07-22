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Гройсман намерен создать единую стратегию развития транспорта

22.07.2017 09:12
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Гройсман намерен создать единую стратегию развития транспорта

Премьер-министр Владимир Гройсман инициирует разработку единой Стратегии развития транспортной отрасли, включая железную дорогу, порты и авиасообщение, с целью формирования в Украине прозрачного и конкурентного транспортного рынка.

Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи главы правительства с представителями крупного бизнеса и профильных деловых ассоциаций, сообщает Правительственный портал.

"Сегодня нам необходима стратегия развития транспорта - и по железным дорогам, и по автомобильным дорогам, и по портам, и по авиасообщению. В то и время, когда все наращивают свой логистический потенциал, мы его просто теряем - отсутствием стратегии, ощутимости прозрачности и открытости. У нас нет конечной цели. А между тем инфраструктура должна стать качественным сервисом для экономики", - отметил Гройсман.

Он подчеркнул, что инфраструктура - чрезвычайно важна для развития экономики, утверждения позиций Украины на внутреннем и внешнем рынках, создания рабочих мест. "Нам нужно, чтобы "Укрзалізниця", порты, речной транспорт, автомобильные дороги - все работало, как единая система, которая позволяет бизнесу развиваться и достигать своих целей", - подчеркнул премьер.

Он признал, что вопрос о работе системы транспорта в Украине есть: "Я слышу бизнес, и он обращает внимание на непрозрачность системы, отсутствие доступа (к ресурсам)".

Источник: telegraf.com.ua



Теги: Донбасс, транспорт, стратегия, Гройсман
 
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