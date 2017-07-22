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Кабмин опять готовит подорожание водки, пива и сигарет
В парламенте зарегистрирован проект закона кабинета министров «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок некоторых налогов». Об этом сообщает официальный сайт Верховной Рады Украины.
«Законопроектом предусматривается внесение изменений в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок налогов с учетом индекса потребительских цен и индекса цен производителей промышленной продукции, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 01.07.2016 № 399 (с изменениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Украины № 385 от 31.05.2017) «Об одобрении Прогноза экономического и социального развития Украины на 2017 год», в 2017 году прогнозируемые на уровне 111,2 и 116,8 процента соответственно», - отмечается в пояснительной записке к документу.
Согласно законопроекту, в зависимости от сферы применения налогов, ставки акцизного налога на алкогольные напитки и табачные изделия, экологического налога и рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины с учетом прогнозного индекса потребительских цен в 2017 году должны быть увеличены на 11,2 процента.
«Ставки рентной платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, рентной платы за специальное использование воды и рентной платы за специальное использование лесных ресурсов с учетом прогнозного индекса цен производителей промышленной продукции в 2017 году увеличены на 16,8 процента», - говорится в документе.
Источник: facenews.ua
Теги: Донбасс, подорожание, налог, Кабмин
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