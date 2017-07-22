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Кіберзлочинність — проблема спільна

22.07.2017 14:10
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Кіберзлочинність — проблема спільна

Істотно поглибити співпрацю між країнами у сфері цивільної безпеки та в протидії кіберзлочинності домовилися міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та Надзвичайний і Повноважний посол Франції Ізабель Дюмон.

Арсен Аваков розповів дипломатові про реформи Нацполіції та силового сектору загалом: «Ми підвищили заробітні плати, запустили антикорупційні механізми, і це дало перші результати: розкриття злочинів зросло на 20%. Приділяємо значну увагу превентивним методам — поліція працює на випередження та запобігає злочинам». Сторони домовились організувати тренінги за участю фахівців українських і французьких поліцейських структур, повідомляє прес-служба МВС. Ізабель Дюмон підтвердила, що МВС за короткий час вдалося не лише поліпшити безпекову ситуацію в країні, а й здобути довіру населення, про що свідчать недавні соціологічні опитування. Посол висловила сподівання, що Україна розширить співпрацю у сфері спільного управління кордонами з ЄС.

Источник: ukurier.gov.ua



Теги: Донбасс, киберпреступность, проблема, Аваков
 
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