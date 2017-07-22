Кириленко отметил, что некоторые украинские эксперты с иронией отнеслись к заявлению о создании некой "Малороссии".

По его мнению, Россия устами своих наемников хочет сказать, что Минских и Нормандских договоренностей не признает, что их войска и в дальнейшем будут нагнетать напряжение на Донбассе и в Крыму, и Украины для них нет, а есть "Малороссия".

Кроме того, Кириленко напомнил, что в декабре 1917 года в Харькове российские большевики созвали фальшивый съезд с фальшивыми делегатами. А в январе 1918 г. началась настоящая оккупация Украины российскими войсками Муравьева.

Напомним, 18 июля главарь т.н. "ДНР" Александр Захарченко заявил о желании создать "Малороссию" вместо Украины.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко ответил, что главари боевиков лишь транслируют месседжи, полученные из Кремля, и напомнил, что предыдущий их проект "Новороссия" на востоке Украины провалился.

Источник: segodnya.ua