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Легко пораненим під час Євромайдану виділили півтора мільйона гривень

22.07.2017 10:32
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Легко пораненим під час Євромайдану виділили півтора мільйона гривень

24 особам, які отримали легкі тілесні ушкодження під час масових акцій протесту, що відбулися восени-взимку 2013-2014 років, отриммають півтора мільйона гривень компенсації.

Кошти планують виділити з резервного фонду, повідомляє Еспресо.tv.

Зазначається, що Міністерство соціальної політики має подати Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт про використання грошей до кінця серпня.

Источник: mi100.info



Теги: Донбасс, компенсация, евромайдан, раненые
 
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