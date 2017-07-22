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Маккейн рассказал, кто стоит за заявлениями Захарченко о «Малороссии»
Председатель Комитета по вопросам вооруженных сил Сената США Джон Маккейн назвал заявление Захарченко о «Малороссии» прямой ответственностью Путина и призвал США и ЕС усилить давление на Россию и обеспечить Украину летальным оружием. Об этом пишет Укринформ.
«Амбиции Владимира Путина по восстановлению Российской империи продвинулись еще на один шаг, когда российские сепаратисты в Донецкой области Украины провозгласили независимое государство с названием царской эпохи «Малороссия»», — подчеркнул глава сенатского комитета.
Маккейн также назвал провозглашения марионеточного государства еще одним нарушением Россией Минских соглашений. Своим агрессивным поведением Россия продемонстрировала, что не хочет мира и достижения целей «Минская», подчеркнул сенатор.
«Однако Путин рассчитывает, что чем больше его вооруженные силы и сторонники поубивают украинцев, тем больше украинской территории они смогут захватить. И чем больше Путин будет заставлять Украину отдавать свои ограниченные ресурсы на войну, а не на улучшение экономики, тем больше он сможет расшатать власть в Киеве и помешать Украине реализовать ее евроатлантическое будущее», — отметил законодатель.
Маккейн подчеркнул: заявления Вашингтона, что санкции будут продолжаться, пока Россия не выполнит своих обязательств, не действуют.
Ранее главарь «ДНР» Александр Захарченко предложил вместо Украины создать так называемую «Малороссию».
При этом на сайте боевиков «ЛНР» никаких сообщений не было.
В свою очередь президент Порошенко заявил, что Захарченко — не политик, а марионетка Кремля и суверенитет Украины будет восстановлен.
Официальный Вашингтон заявил, что считает недостойными официального ответа на заявления сепаратистов, которые действуют по указке извне.
Чехия в свою очередь заявила о нелегитимности любых заявлений «ДНР» и «ЛНР».
Польское внешнеполитическое ведомство вообще отказалось комментировать заявление Александра Захарченко о создании “Малороссии”, поскольку не признает «ДНР».
Теги: США, Донбасс, Захарченко, Малороссия
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