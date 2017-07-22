Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

На Вінниччині відпочивають діти із прифронтової зони

22.07.2017 13:11
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Вінниччині відпочивають діти із прифронтової зони

45 дітей із прифронтових районів проведення антитерористичної операції прибули на відпочинок до Вінницької дитячо-юнацької спортивно-оздоровчої бази «Колос». Кошти на їхнє перебування надав вінницький обласний бюджет, а супровід до бази забезпечив зональний відділ військової служби правопорядку.

У «Колосі» вони оздоровляться і змістовно відпочинуть. Заплановано проведення екскурсій до відомого світло-музичного фонтана, військово-історичного музею Повітряних сил Збройних сил України та в інші цікаві місця. Діти матимуть змогу спілкуватися з учасниками антитерористичної операції, які перебувають на ротації.

«Це пільгова категорія дітей, і ми зробимо все, щоб вони відпочили, набралися сил, розвантажилися й повернулися додому з найкращими враженнями про Вінниччину», — запевнила директор департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації Наталія Заболотна.

Источник: ukurier.gov.ua



Теги: Донбасс, Винница, дети, отдых
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх