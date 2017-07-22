На Вінниччині відпочивають діти із прифронтової зони

22.07.2017 13:11

45 дітей із прифронтових районів проведення антитерористичної операції прибули на відпочинок до Вінницької дитячо-юнацької спортивно-оздоровчої бази «Колос». Кошти на їхнє перебування надав вінницький обласний бюджет, а супровід до бази забезпечив зональний відділ військової служби правопорядку.

У «Колосі» вони оздоровляться і змістовно відпочинуть. Заплановано проведення екскурсій до відомого світло-музичного фонтана, військово-історичного музею Повітряних сил Збройних сил України та в інші цікаві місця. Діти матимуть змогу спілкуватися з учасниками антитерористичної операції, які перебувають на ротації.

«Це пільгова категорія дітей, і ми зробимо все, щоб вони відпочили, набралися сил, розвантажилися й повернулися додому з найкращими враженнями про Вінниччину», — запевнила директор департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації Наталія Заболотна.

Источник: ukurier.gov.ua