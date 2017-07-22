Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Нафтогаз в августе поднимает цены на газ для промышленности

22.07.2017 17:51
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Нафтогаз в августе поднимает цены на газ для промышленности

НАК "Нафтогаз Украины" в августе 2017 года увеличит на 2,8-2,9% цены на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов ведения хозяйства по сравнению с ценами на июль.

Об этом информирует пресс-служба компании.

"НАК "Нафтогаз Украины" опубликовал ценовые предложения на природный газ, которые начнут действовать с 1 августа 2017 года, для промышленных потребителей и других субъектов ведения хозяйства. По сравнению с ценами на июль этого года, в августе 2017 года цены будут увеличены на 2,8-2,9%", - говорится в сообщении.

Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с "Нафтогазом".

Напомним, с 1 октября 2015 года действует закон "О рынке природного газа", которым предусмотрено, что поставка природного газа осуществляется по ценам, которые свободно устанавливаются между поставщиком и потребителем, кроме случаев, предусмотренных этим законом.Так, с целью обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа, на субъектов рынка природного газа в исключительных случаях и на определенный срок могут возлагаться специальные обязанности в объеме и на условиях, определенных Кабинетом министров Украины.

Источник: kontrakty.ua



Теги: экономика, Донбасс, газ, цены
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх