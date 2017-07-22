У Львові евакуювали півсотні людей із "замінованого" готелю

22.07.2017 16:27

Правоохоронці встановлюють особу аноніма, який повідомив про хибне мінування.

У Львові правоохоронці евакуювали з готелю "Жорж" 55 постояльців через неправдиве повідомлення про мінування. П

ро це повідомляє прес-служба ГУ НП у Львівській області. "Правоохоронці проводять заходи з метою встановлення особи аноніма, який сьогодні, 22 липня, повідомив, що в готелі "Жорж", який розташований на площі Міцкевича у Львові, відбудеться потужний вибух...

З готелю евакуйовано 55 осіб. Вибухотехніки обстежили приміщення будівлі та прилеглу територію, вибухонебезпечних предметів не виявлено", - йдеться в повідомленні. Читайте також У Львові "замінували" залізничний вокзал Зараз правоохоронці встановлюють особу аноніма, який повідомив про мінування готелю. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.



Источник: unian.ua