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У Львові евакуювали півсотні людей із "замінованого" готелю

22.07.2017 16:27
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У Львові евакуювали півсотні людей із "замінованого" готелю

Правоохоронці встановлюють особу аноніма, який повідомив про хибне мінування.

У Львові правоохоронці евакуювали з готелю "Жорж" 55 постояльців через неправдиве повідомлення про мінування. П

ро це повідомляє прес-служба ГУ НП у Львівській області. "Правоохоронці проводять заходи з метою встановлення особи аноніма, який сьогодні, 22 липня, повідомив, що в готелі "Жорж", який розташований на площі Міцкевича у Львові, відбудеться потужний вибух...

З готелю евакуйовано 55 осіб. Вибухотехніки обстежили приміщення будівлі та прилеглу територію, вибухонебезпечних предметів не виявлено", - йдеться в повідомленні. Читайте також У Львові "замінували" залізничний вокзал Зараз правоохоронці встановлюють особу аноніма, який повідомив про мінування готелю. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Источник: unian.ua



Теги: Донбасс, Львов, отель, заминировано
 
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