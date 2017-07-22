Украинская легкоатлетка Левченко завоевала "серебро" "Бриллиантовой лиги"

22.07.2017 15:12

Прыгунья в высоту успешно выступила в Монако.

Украинка Юлия Левченко, которая специализируется на прыжках в высоту, завоевала серебряную медаль на этапе "Бриллиантовой лиги" в Монако.

Левченко с первой попытки взяла три стартовых высоты (1,80, 1,85 и 1,90), что гарантировало украинке место в топ-3.

Со второй попытки Юлия преодолела планку на высоте 1,97 метра, что обеспечило ей второе место, а данный результат стал ее новым личным рекордом. Побороться за "золото" было практически нереально - лидер сезона Мария Ласицкене взяла 2,05 метра и побила рекорд турнира, который держался с 1991 года.

Еще одна украинка Оксана Окунева с результатом 1,85 метра заняла лишь седьмое место.

Прыжки в высоту

1. Мария Ласицкене (Россия) - 2,05

2. Юлия Левченко (Украина) - 1,97

3. Вашти Каннингэм (США) - 1,97

Исьляник: zn.ua