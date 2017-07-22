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В Днепре полицейские задержали подозреваемого в развращении несовершеннолетних
Сегодня, 22 июля, правоохранители Днепра задержали мужчину, которого подозревают в развращении несовершеннолетних.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в патрульной полиции Днепра.
21 июля около 21:00 правоохранители Днепра получили вызов от женщины, которая сообщила, что неизвестный, угрожая оружием, отобрал мобильные телефоны у ее 15-летнего сына и его друга. Патрульные сразу прибыли к заявительнице. Во время общения с детьми полицейские выяснили другие подробности происшествия.
«Ребята рассказали, что 20 июля они отдыхали на Монастырском острове вместе с друзьями. К ним подошел неизвестный и предложил заработок - вроде надувать матрас. За это ребята, мол, получат 300 грн. Дети согласились. На следующий день они встретились на том же месте, сели в рыбацкую лодку мужчины. Тот повез их в сторону Зеленого острова, что на реке Днепр. Когда дети вышли на пустынный берег острова, то поняли, что попали в беду и пытались уплыть обратно. Один из мальчишек даже схватил палку, чтобы защититься. Однако неизвестный ддостал предмет, похожий на пистолет и приказал ребятам извлечь сим-карты из своих телефонов, отдать их ему вместе с мобильными и лечь на землю лицом вниз. В дальнейшем человек заставил детей полностью снять с себя одежду. После этого гражданин достал из своей сумки фотоаппарат, стал фотографировать со всех сторон несовершеннолетних обнаженными и касаться их половых органов. Затем он спрятал фотоаппарат и телефоны в пакет, приказал ребятам одеваться и садиться в лодку. Мужчина поплыл с ними в сторону Воронцовского пляжа. В 20 м от берега он сказал ребятам прыгать в воду и добираться до берега самостоятельно. Дети и сделали. Добравшись берега, подростки поехали к матери одного из них и рассказали о том, что произошло», - говорится в сообщении полиции.
Сообщается, что полицейские сразу начали поиски предполагаемого преступника.
«К ним присоединились все отделы Управления патрульной полиции в городе. Во время поисковых действий, полицейские оперативно установили личные данные подозреваемого и его возможные места пребывания. Стражи порядка немедленно начали проверять их. Один из патрульных экипажей обнаружил подозреваемого в общежитии на пр. им. Сергея Нигояна и задержал его.
На место полицейские вызвали следственно-оперативную группу. Во время обыска в присутствии понятых в помещении мужчины нашли фотоаппарат, телефоны, женское белье, детские вещи, много компакт-дисков, рыбацкую лодку, а также предмет, похожий на пистолет», - сообщили в пресс-службе.
Задержанного доставили в Амур-Нижнеднепровское отделения полиции.
По предварительной информации, ему грозит ответственность предусмотрена ст.156 УК (развращение несовершеннолетних).
Источник: most-dnepr.info
Теги: Донбасс, женщина, полиция, Днепр
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