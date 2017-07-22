Все нововведения пенсионной реформы в Украине: как изменится жизнь каждого украинца

22.07.2017 21:07

Как изменится жизнь украинцев после предложенной правительством реформы.

Верховная Рада приняла в первом чтении разработанную Кабинетом министров пенсионную реформу. Документ в Раде зарегистрировали под называнием "О повышении пенсий…", однако в законопроекте идет речь не только о повышении старых, но и о снижении новых пенсий. Кроме того, ужесточат требования для выхода на "заслуженны" отдых и изменят формулу, по которой рассчитываются пенсии. Без реформы, уверены в Кабмине, ситуация в Пенсионном фонде будет ухудшаться с каждым годом. Уже сейчас на 10 работающих украинцев приходится почти 12 пенсионеров. А после снижения единого социального взноса (налога, за счет которого платятся пенсии) с 37 до 22% в начале прошлого года дефицит системы достиг критической отметки, заявляют в Минсоцполитики. Сайт "Сегодня" выяснил, как пенсионная реформа изменит жизнь украинцев.

Все пересчитают по формуле

В меморандуме с МВФ украинская власть взяла на себя обязательство объединить пенсионное законодательство. Далеко не все украинцы получают выплаты по достижению пенсионного возраста. Медики, врачи, шахтеры имеют право выходить на заслуженный отдых по выслуге лет. Эту возможность, в рамках реформы, предлагают сократить. Ученые, прокуроры, журналисты, правоохранители также получают "специальные" пенсии. После нововведения все украинцы (кроме судей, нардепов, военных и шахтеров) будут иметь равные права при выходе на пенсию. На данный момент пенсии в Украине считаются по формуле:

П = ЗС х КЗ х КС х 1,35%

П – размер пенсии в гривнях;ЗС – средняя месячная заработная плата в Украине за три последних календарных годаКЗ – коэффициент заработной платы (соотношение своей и средней по стране зарплаты) КС – стаж

Средняя зарплата в Украине растет каждый год. А учитывая, что в формуле учитывается этот показатель, пенсии каждый год "устаревают". Например, часть пенсий рассчитан с учетом средней за три года зарплаты в 1198 гривен, в то время как средняя зарплата за последние три года (2014, 2015 и 2016) – 3764 гривни. Это приводит к тому, что чем моложе пенсионер, тем выше у него пенсия. Разберем на примере.

Украинец проработал 30 лет, имел зарплату в два раза выше средней и вышел на пенсию, например, в 2007 году. Размер его пенсии можно посчитать по формуле:

1198 х 2 х 30 х 1,35% = 970 гривен.

Поскольку это даже меньше минимальной пенсии, размер выплаты "дотянут" до 1312 гривен. В то же время украинец, который также проработал 30 лет и получал в два раза больше средней зарплаты, но выше на пенсию в 2017 году, может претендовать на выплату, которая будет рассчитана по формуле:

3764 х 2 х 30 х 1,35% = 3048 гривен.

Фактически, два украинца с одинаковыми зарплатами и стажем могут получать разные пенсии. Одно из важных нововведений пенсионной реформы – все уже назначенные пенсии пересчитают с учетом средней зарплаты за три прошедших года. Но при этом коэффициент оценки стажа (тот процент, который фигурирует в формуле) снизят с 1,35 до 1%. Для тех, кто давно вышел на пенсию, это хорошая новость – их пенсии значительно "подрастут". А у тех, кто только собирается на пенсию, размер выплат сократится на 25% (в результате сокращения коэффициента стажа).

К примеру, пенсионеру, который вышел на пенсию в 2007 году, получал зарплату в два раза выше средней и отработал 30 лет, выплату пересчитают по формуле:

3764 х 2 х 30 х 1% = 2258 гривен.

То есть у такого пенсионера после "осовременивания" пенсия увеличится почти на 950 гривен. Но есть и обратная сторона. Если бы пенсии по новой формуле назначали уже в этом году, украинец, который в этом году выходит на заслуженный отдых, вместо 3048 гривен получил бы всего 2258 гривен.

Всего пенсии поднимут 5,6 из 12 миллионов украинцев. У остальных размер средней зарплаты в формуле еще не успел устареть, или же они мало зарабатывали. Больше, чем на 1000 гривен, разбогатеют 1,1 миллиона пенсионеров. Прибавку от 900 до 1000 гривен могут получить 487 тысяч пенсионеров, от 700 до 800 гривен – 460 тысяч. Остальным (а это больше 3,5 миллиона украинцев) пенсию поднимут от 50 до 700 гривен.

Новые требования к стажу: в 60 пенсию получат не все

Пенсионный возраст в Украине, как и прежде, останется на уровне 60 лет. Правда, коснется это не всех. Чтобы выйти на пенсию, в следующем году понадобится 25 лет стажа. И с каждым годом это требование будет увеличиваться на 12 месяцев. В результате в 2028 году для пенсии в 60 нужно отработать уже 35 лет. Требование в 25 лет смогут выполнить 85% украинцев, подсчитали в Министерстве социальной политики. Но в 2028-м 35 лет стажа будут иметь только 55% 60-летних. Остальным придется работать без пенсии до 63 или 65 лет.

Требования для выхода на пенсию в 63 года также будет увеличивать на 12 месяцев ежегодно – с 15 до 25 лет. А вот чтобы выйти на пенсию в 65, как и сейчас, в 2028 году понадобится всего лишь 15 лет стажа.

Напомним, полноценно эти нововведения заработают только в 2021 году. Со следующего года и до конца 2020 законопроект предусматривает государственную помощь украинцам, которые достигли 60 лет в период с 2018 по 2021 год и при этом имеют меньше необходимого стажа. По закону они должны ждать пенсию до 63 или 65 лет, но эти несколько лет они могут получать госпомощь.

Если не наберется и 15 лет стажа, пенсия не положена. Вместо этого государствогарантирует социальную помощь. К слову, два недостающих года стажа можно докупить. Стоимость первого года стажа считается по формуле: минимальная зарплата х 22% х 24 (если один год, если два – то умножить на 42). На данный момент минимальный взнос – 702 гривни (22% от минимальной зарплаты). Чтобы купить два года стажа, нужно заплатить 29 568 гривен.

К слову, в Кабинете министров подсчитали, сколько украинцев будет выходить на пенсию позже 60 лет в разные года.

В Украине пенсии повышают дважды в год – в мае и декабре. Размер повышения зависит от уровня инфляции, если пенсии выросли на 10%, то и пенсии должны увеличиться как минимум на 10% от минималки. Если прожиточный минимум 1247 гривен, а пенсии повышают, к примеру, на 5%, то и тому пенсионеру, который заработал пенсию в 1300 гривен, и тому, кто получает 2000 гривен, добавят по 63 гривни.

После проведения пенсионной реформы выплаты будут повышать на 50% от роста средней годовой зарплаты за три года + 50% от роста инфляции за прошедший год. При этом повышать будут одну из составляющих в формуле расчета пенсий, в результате пенсионеры будут получать прибавки, размер которых будет зависеть от стажа и коэффициента зарплаты.Например, если бы нововведение действовало уже сейчас, пенсию в 2258 гривен повысили бы до 2504 гривен, или на 246 гривен. По действующим нормам пенсии в этом году повысят всего на 126 гривен.

Как отмечают эксперты, идеальный вариант для того, чтобы уровень пенсии соответствовал размеру зарплат в стране – повышать их на 100% от показателя роста заработной платы, рассказывает старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко. Правда, для Пенсионного фонда практически любой страны такая норма – слишком дорого.

В законопроекте сказано: после ликвидации дефицита вместо 50% от роста средней зарплаты могут брать при перерасчете пенсий до 100%.

Напомним, до 2012-го пенсии увеличивали на 20% от роста средней зарплаты по стране – уже несколько лет эта норма закона не действует. В результате, по данным Министерства социальной политики, более 7 миллионов украинцев имеют расчетный базовый размер пенсии меньше прожиточного минимума. Как поясняет эксперт организации "Актуарно-пенсионный консультант" Александр Ткач, чиновники посчитали, что для "актуализации" пенсий будет достаточно индексировать весь размер пенсии на размер инфляции (ранее индексировали только ту часть, которая находится в пределах прожиточного минимума).

"Налог" на пенсии отменят

На данный момент работающие пенсионеры имеют право получать только 85% от выплаты. Остальное – остается в бюджете Пенсионного фонда. Так называемый "налог" в рамках реформы отменят, в результате размер пенсий для работающих увеличат на 17,6%. А таких в Украине – примерно 600 тысяч человек. К примеру, если на данный момент работающий пенсионер получает пенсию 2000 гривен, после нововведения выплата "подрастет" до 2340 гривен.

К слову, в то же время о планах отмены подоходного налога на пенсии, в пенсионной реформе речь не идет. Подоходный налог платят только украинцы с пенсиями выше 10 740 гривен. 18% взымается с части пенсии, которая превышает эту сумму.

"Именно в налогообложении пенсий не учитывается, работает пенсионер или нет. Если человек работает и имеет пенсию выше 150% от прожиточного минимума для нетрудоспособных, ему выплачивают 85% от пенсии. Это не налогообложение, это неполная выплата", – поясняет старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко.

Источник: facenews.ua