Задержанный экс-беркутовец Лобода помещен в СИЗО без права залога

22.07.2017 20:23

Задержанного накануне по подозрению в нападении на Автомайдан в 2014 году бывшего бойца 1-й роты киевского "Беркута" Сергея Лободу суд поместил под стражу на один месяц без права внесения залога.

Об этом сообщает "Адвокатская совещательная группа" в Facebook.

"Сергея Лободу - взяли под стражу на один месяц до 18.08.2017 без возможности внесения залога", - говорится в сообщении в соцсети.

Указано, что меру пресечения экс-беркутовцу выбирал судья Пидпалый в Печерском районному суде Киева.

Напомним, ранее сообщалось, что Сергея Лободу - беркутовца из 1-й роты киевского "Беркута", подозреваемого в нападении на автомайдановцев 23.01.2014 г. и дальнейшей фальсификации рапорта по обстоятельствам "задержания" избитых автомайдановцев, задержали после длительного розыска - с февраля 2016 года.

Источник: ru.golos.ua