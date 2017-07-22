ЗАТРИМАНА АКТИВІСТКА РУХУ FEMEN

22.07.2017 09:55

Активістка руху FEMEN, яка спробувала провести акцію під час підписання українсько-білоруських міжурядових документів в адміністрації президента України в присутності глав держав, затримана.

Про це заявили в головному управлінні Національної поліції, передає «Інтерфакс-Україна».

«Вона затримана в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу, зараз знаходиться в Печерському райуправлінні. Наразі вирішується питання про повідомлення її про підозру в хуліганстві», — йдеться у повідомленні.

Співробітник прес-служби глави Української держави підтвердив, що ця дівчина пройшла на подію як акредитований співробітник ЗМІ.

Нагадаємо, на церемонії підписання офіційних документів між Україною і Білоруссю президентами Петром Порошенком та Олександром Лукашенком, активістка FEMEN оголила груди, скандуючи при цьому гасло «Живе Білорусь».

«Сотні українців загинули і продовжують гинути за демократію і свободу України, але сьогодні на офіційному рівні в нашій країні приймають людину, яка в своїй країні вбиває, викрадає людей і пригнічує всіляке інакомислення», — заявили пізніше у FEMEN.

Рух Femen користувався особливою популярністю під час президентства Віктора Януковича. Учасниці руху під час своїх акцій оголюють груди для того, щоб звернути увагу на ті чи інші проблеми.

Источник: zrada.today