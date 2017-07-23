Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Фестиваль коломийки відродили на Закарпатті

23.07.2017 21:36
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Фестиваль коломийки відродили на Закарпатті

Сьогодні, 23 липня, після чотирирічної перерви у смт Воловець на Закарпатті знову відбувся Фестиваль коломийки "Дзвінкі перлини Верховини", передає кореспондент УНН.

Творчі колективи з різних населених пунктів Закарпатської області та сотні гостей з′їхалися на один день до гірського містечка Воловець, аби відродити фестиваль та влаштувати грандіозне свято традиційного жанру української фольк-музики і хореографії – коломийки.

Свято почалося з урочистої ходи, де понад тисячу учасників заходу під акомпанемент музикантів пройшлися центральною вулицею Воловця до головної сцени фестивалю. Там, після вітальних слів почесних гостей, стартували виступи творчих колективів – вокальних, хореографічних тощо.

Під час святкування відбувалися огляд експозицій, виставок населених пунктів Воловецького району, виступи троїстих музик, сопілкарів, коломийкарів, фольклорних колективів, конкурс на краще виконання коломийки, пригощання Верховинськими стравами.

Місцеві мешканці зазначали, що дуже очікували на відродження свята, адже воно було не лише туристичною родзинкою регіону, але й інструментом збереження фольклорних традицій Верховини. Через складну ситуацію в країні та загострення подій на Донбасі фестиваль не проводили протягом останніх чотирьох років.

Сьогодні масові гуляння триватимуть у Воловці до пізнього вечора. А вже за тиждень, 29 липня, на Закарпатті вперше відбудеться Міжнародний день мисливця.



Теги: Донбасс, фестиваль, Закарпатье, творчество
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх