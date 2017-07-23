Молча сидеть не будут: в США оценили вероятность предоставления Трампом летального оружия Украине

23.07.2017 17:30

Затяжной характер конфликта на Донбассе может подтолкнуть США к поставкам летального оружия оборонительного характера Украине.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал экс-советник Госдепартамента США по национальным проблемам Советского Союза и стран Балтии, американский политолог Пол Гобл.

"Во-первых, никто не будет сидеть молча и наблюдать за этой российской агрессией вечно. И, во-вторых, Владимир Путин не будет править вечно. В какой-то момент появится новое российское правительство. И я считаю, что усиление Украины, чтобы она смогла вернуть свои территории, будет долгом Запада", - отметил политолог.