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Сайт Миротворець презентував новий механізм розпізнавання російських військових

23.07.2017 12:24
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Сайт Миротворець презентував новий механізм розпізнавання російських військових

Волонтерський рух «Миротворець» розробив нове програмне забезпечення, яке дозволить розпізнавати осіб, що приймають участь у війні на Донбасі.

Про це повідомляє офіційний Facebook проекту.

"Щоб комусь добре спалося, трохи скріншотів. Пояснювати нічого не будемо. Все і так зрозуміло. Просто тестуємо Мордороспізнавач", - йдеться в повідомленні.

Така новина дуже сподобалася користувачам соціальних мереж, які почали жартувати та давати схвальні відгуки.

"Не розпізнано "облич", а морд або рил. Так правильніше", "Відмінний свинодетектор вийшов", - пишуть користувачі мережі у коментарях під цим повідомленням.

Источник: vectornews.net



Теги: Донбасс, военные, миротворец, механизм
 
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