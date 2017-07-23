СБУ ВИКРИЛА ФІРМУ, ЩО СПІВПРАЦЮВАЛА ЗІ ШПИГУНАМИ ТЕРОРИСТІВ

23.07.2017 10:52

СБУ викрила комерційне підприємство, що співпрацювало з терористами так званої "ЛНР" у проведенні оперативно-технічних заходів у районі АТО. Про це розповів на брифінгу "Гібридна війна Росії в Україні" голова відомства Василь Грицак.

Голова СБУ повідомив, що оперативники спецслужби провели обшуки у приміщеннях фірми, яка спеціалізується на виготовленні та реалізації технічних засобів для встановлення місцезнаходження мобільних терміналів, спеціальних комплексів для прихованої реєстрації аудіо- і відео- інформації.

Обшуки провели через інформацію про те, що представники фірми нібито допомагають терористам у проведенні оперативно-технічних заходів у районі АТО. Ця інформація знайшла підтвердження: під час обшуків на комп'ютерах працівників фірми силовики виявлено переписку з представником так званої "ЛНР". Також підтвердилося надання бойовикам програмного забезпечення.

"Така допомога дозволяє терористам використовувати ці спеціальні технічні засоби проти українських військових, правоохоронців та волонтерів", – наголосив Грицак.

Усього під час обшуків правоохоронці вилучили 141 спецтехзасіб, що були виготовлені неофіційно, тобто поза ліцензованою діяльністю та не обліковані у відповідних документах.

Грицак також розповів, що у представників фірми було вилучено 200 тисяч доларів США готівки, походження яких комерсанти не змогли пояснити. Наразі вирішується питання щодо перекваліфікації дій посадовців підприємства щодо сприяння діяльності терористичної організації.

Грица зауважив, що показовим є те, що за цим випадком (як і за іншими подібними) вже почали лунати заяви щодо "наїзду СБУ на бізнес". "Ми до цього вже звикли, але нам важлива і підтримка журналістів та громадськості", – наголосив Грицак.

Источник: 5.ua