Украинские летчики-истребители получили награду на британском международном авиашоу.

23.07.2017 12:53

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства, Украина достойно выступила на авиашоу The Royal International Air Tattoo-2017, которое проходило 14-16 июля в Великобритании. Мы представили самолет-истребитель Су-27 и военно-транспортный самолет Ил-76.

Наши военные летчики победили в номинации "лучший пилотаж среди стран-партнеров НАТО".

В частности, на Су-27 полковник Александр Оксанченко мастерски продемонстрировал виражи на полных форсажах, проходы на малой и большой скоростях, боевые развороты с поворотом во внутренней стороны, проходы с выпущенным шасси и другие авиационные приемы. Спасибо украинским авиаторам и авиастроителям и желаем им новых достижений!



