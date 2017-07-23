Українці позбавлені вибору мови і культури, їм нав'язують російське

23.07.2017 18:22

Професор україністики Колумбійського університету Юрій Шевчук в інтерв’ю Громадському Радіо заявив, що у нинішній Україні українці позбавлені свободи вибору мови і культури, бо їм нав’язують російське.

За його словами, Це відбувається у багатьох галузях, де ніяк не створиться критична маса українського, що зрештою переважила б. Професор Шевчук особливо звертає увагу на те, що у такому нав’язуванні беруть участь чимало українців, а зовсім не лише люди інших національностей.

«Так працює кожна ситуація окупації і кожна імперія. Без участі колонізованого у механізмах власного придушення, це придушення неможливе. Тому часто кажуть, що найбільшими антисемітами часом бувають євреї, найбільшими гомофобами є пригнічені гомосексуалісти, найбільшими ненависницями фемінізму є жінки. Для соціолога тут нічого нового немає, це як зворотний бік медалі гноблення.

Можливо, існують певні географічно-територіальні анклави, де українська переважає. Але є ще одна аномалія українського суспільства в тому, що нас переконали, що потрібне постійне змішення українського із російським. Проте тут мішаються не тільки мови — мішаються ідентичності, мішаються культури, релігії і все, що можна змішати не як спосіб нормальної реідентифікації.

Особливість українського ситуації в тому, що це є програмова політика, це змішування насаджується. Тут є виразний елемент символічного насильства, на моє переконання. В тому сенсі, що від змішування годі кудись втекти. Тобто людина позбавлена вибору, а людина, яка позбавлена вибору, врешті решт перестає бути людиною. І в цьому сенсі українці постійно позбавлені вибору. В інших країнах це нормально — закритися у власній культурі і побачити, що з цього вийде, ніхто до цього з підозрою не ставиться», — вважає Юрій Шевчук.

Источник: hromadskeradio.org