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В Польше выросли зарплаты украинских работников

23.07.2017 20:53
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В Польше выросли зарплаты украинских работников

Украинские работники в Польше стали получать большие зарплаты после внедрение безвизового режима с ЕС. Об этом сообщает Польское радио.

Больше всего выросли зарплаты у штукатуров, поваров, каменщиков и работников гостиничного бизнеса.

Если раньше часовые ставки колебались на уровне 9-10 злотых (63-70 грн), то сейчас в различных отраслях они выросли до 14-25 злотых (98-175 грн.).

Эксперты говорят, что украинцы интересуются немецким рынком труда, где могут заработать в четыре раза больше, чем в Польше. Поэтому польские работодатели теперь часто предлагают украинцам различные формы поощрения. Например, предоставляют работникам жилье, за которое они не будут платить, а это уже сэкономит работникам 300-500 злотых (2100-3500 грн).

Источник: telegraf.com.ua



Теги: Донбасс, Польша, зарплата, работник
 
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