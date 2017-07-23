В Украину прибыло судно с южноафриканским углем

23.07.2017 15:10

Груз поступит на склады в течение двух-трех суток.

В воскресенье, 23 июля, к причалу морского торгового порта "Южный" в Одесской области, пришвартовалось судно с углем из Южноафриканской Республики. Владелец груза - энергетическая компания ДТЭК.

В сообщении сказано, что 75 тысяч тонн антрацита планируют разгрузить на склад предприятия за 2-3 суток и оперативно отгрузить в вагоны для отправки энергетикам на Приднепровской и Криворожской ТЭС.

Это уже вторая за последние месяцы поставка угля из ЮАР. Первый корабль с углем прибыл в МТП "Южный" в конце мая. До конца этого года на предприятии планируют принять еще, как минимум, шесть подобных судов.

Источник: censor.net.ua