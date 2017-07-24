24 июля: в чем помогает святая Ольга и кого поздравлять в этот день

24.07.2017 09:03

24 июля Святая Церковь молитвенно чтит образ великой женщины, необычайной личности, которая обладала не только мужеством и несокрушимой волей, но и воистину государственным умом – это святая равноапостольная (то есть равная по значению апостолам в распространении, насаждении христианства) княгиня Ольга.

О празднике читателям Вестей рассказал настоятель Киево-Печерской Лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Владыка Павел.

"Именно ей, согласно Промыслу Божьему, выпала честь сделать выбор и определить дальнейшую судьбу государства. Если открыть летописи и исторические сведения, то там можно найти много хронологических неточностей, но большинство фактов ее жизни не оставляют места для сомнений. Не углубляясь в детали, обратим свое внимание на главные факты ее жизни", – отметил митрополит.

Родилась будущая княгиня недалеко от Пскова и имя у нее было скандинавское – Хельга, в русском произношении – Ольга (Вольга), что в переводе означает "светлая", "священная". И хоть происходила она из забытого рода Изборских князей, но была простой, ничем не приметной девушкой.

Поэтому очень интересен момент ее знакомства с ее будущим мужем Киевским князем Игорем.

Молодой князь был на охоте в Псковской области и, желая перебраться через реку, он увидел, что кто-то плывет в лодке по реке. Подозвав к берегу, он увидел, что это девушка необычайной красоты. Переправившись на другой берег, князь расстался с ней, но в памяти остался и прекрасный образ, и умные речи. И когда наступило время выбирать невесту и собрали всех девушек, то ни одна князю не понравилась. И он посылает в Псковскую область своего сродника за той прекрасной девицей, что так и осталась в его сердце и душе. Так Ольга становится великой русской княгиней.

"Надо сказать, что в начале своего правления она запомнилась жесткой правительницей. Когда ее муж, князь Игорь, вернувшись с похода, вскоре был убит древлянами, Ольга осталась с малолетним сыном Святославом на руках", – напомнил Владыка Павел.

Она своим хитрым умом расставила ловушки, в которые попались древляне. Ее месть древлянам была страшной: первых послов, пришедших к ней просить милости за убийство она закопала живьем, вторые были сожжены живьем в бане. Когда княгиня приехала в земли древлян на могилу мужа, пять тысяч человек были убиты войском Ольги.

Древляне, желая умилостивить княгиню, прислали ей в дар птиц, которых она отпустила обратно, привязав к их ногам горящие пакли. Птицы вернулись в свои дома, и город был сожжен. Тех, кто уцелел – продали в рабство.

После этого уже никто не смел думать, чтобы поднять на нее руку, а она управляла государством, даже когда ее сын Святослав вырос, его интересовали только войны.

"Когда мы читаем это в летописях, мы должны понимать, что на тот момент она была язычницей, а по языческим меркам такое поведение было весьма закономерным, – пояснил митрополит Павел. – И вместе с тем, княгиня Ольга входит в историю как создательница государственности. Она укрепила власть Киевского князя, ввела централизованную форму правления, объезжая свои земли и подавляя мелкие бунты".

Также она ввела систему "погостов" – финансово-административные и судебные центры, которые были опорой в ее власти на отдаленных землях и способствовали этническому и культурному объединению народа. Именно при Ольге проходит административная реформа, разрабатывается система налогообложения. Она становится основательницей каменного строительства на Руси. На то время это были неслыханные успехи и нововведения.

Святая Ольга: в чем помогает

Перед иконой святой Ольги молятся об утешении вдов и об укреплении новообращенных христиан. Святая княгиня стала первой русской правительницей-христианкой, поэтому ей молятся о распространении православной веры, об укреплении оборонной мощи страны.

Православная молитва княгине Ольге также помогает:

уберечь и себя, и детей от беды,

в удачном замужестве,

в возвращении мужа в семью.

Особое покровительство святой получают матери сыновей и вдовы.

Икона святой Ольги способна защитить ваше жилище от злоумышленников и людей с нечистыми помыслами. Кроме того, именную икону также необходимо иметь дома всем женщинам, носящим это имя.

Святая Ольга: молитва

О помощи

О святая равноапостольная великая княгине Ольго, первоугоднице российская, теплая о нас пред Богом ходатаице и молитвеннице. К тебе прибегаем с верою и молимся с любовию: буди нам во всем ко благу помощница и споспешница и, якоже во временной жизни тщалася еси просветити праотцы наша светом святыя веры и наставити я творити волю Господню, тако и ныне, в небесней пребывая светлости, благоприятными твоими к Богу молитвами вспомоществуй нам в просвещении ума и сердца нашего светом Евангелия Христова, да преспеваем в вере, благочестии и любви Христове. В нищете и скорби сущия утеши, бедствующим подаждь руку помощи, обидимыя и напаствуемыя заступи, заблудшия от правыя веры и ересьми ослепленныя вразуми, и испроси нам у Всещедраго Бога вся благая и полезная в жизни временной и вечней, да тако благоугодне зде поживше, сподобимся наследия благ вечных в безконечнем Царствии Христа Бога нашего, Емуже со Отцем и Святым Духом подобает всякая слава, честь и поклонение всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Об исцелении

О великая угоднице Божия, богоизбранная и богопрославленная, равноапостольная великая княгине Ольго! Ты отринула еси зловерие и нечестие языческое, уверовала еси во Единаго Истиннаго Триипостаснаго Бога и восприяла еси святое крещение и положила еси начало просвещения земли Российския светом веры и благочестия. Ты еси духовная родоначальнице наша, ты по Христе Спасителе нашем первая виновница просвещения и спасения рода нашего. Ты еси теплая молитвенница и ходатаица о царстве всероссийстем, о царех его, народоправителех, воинстве и о всех людех. Сего ради смиренно молим тя: призри на немощи наша и умоли премилосердаго Царя Небеснаго, да не прогневается на ны зело, яко по немощем нашим по вся дни согрешаем, да не погубит нас со беззаконьми нашими, но да помилует и спасет нас по милости Своей, да всадит в сердца наша спасительный страх Свой, да просветит Своею благодатию ум наш, во еже разумети нам пути Господни, оставити стези нечестия и заблуждений, тщатися же во стезях спасения и истины, неуклоннаго исполнения заповедей Божиих и уставов Святыя Церкве. Моли, блаженная Ольго, Человеколюбца Бога, да пробавит нам великую милость Свою: да избавит нас от нашествия иноплеменных, от внутренних нестроений, мятежей и раздоров, от глада, смертоносных болезней и от всякаго зла; да подаст нам благорастворение воздуха и плодоносие земли, да даст пастырем ревность о спасении пасомых, всем же людем споспешение о еже усердно службы своя исправляти, любовь между собою и единомыслие имети, на благо Отечества и Святыя Церкве верне подвизатися, да возсияет свет спасительныя веры в Отечестве нашем, во всех концех его; да обратятся к вере неверующии, да упразднятся вся ереси и расколы; да тако поживше в мире на земли, сподобимся с тобою вечнаго блаженства на небеси, хваляще и превозносяще Бога во веки веков. Аминь.

Источник: http://from-ua.com