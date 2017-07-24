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Бурное лето не прекращает "радовать" украинцев

24.07.2017 11:24
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Бурное лето не прекращает "радовать" украинцев

24 июля украинцев ожидает жаркая летняя погода.

Как сообщает Укргидрометцентр, жители некоторых регионов страны столкнутся с проливными дождями и грозами.

Так, в воскресенье температура воздуха в столице будет колебаться в районе 26-28 градусов с отметкой "плюс", ночью столбик термометра опустится до 15-17 градусов. Ветер северный со скоростью 5-10 метров за секунду. Жителей и гостей Киева ожидает солнечная погода, без осадков.

На западе страны температура воздуха днем ​​составит 25-29 градусов выше нуля, ночью - 15-18 градусов тепла. Практически во всех областях пройдут сильные грозовые ливни.

На востоке Украины максимальная температура воздуха днем достигнет 32 градусов с отметкой "плюс", а ночью будет колебаться от 14 до 20 градусов. Местным жителям лучше всего отменить все поездки на природу, ведь там их могут застать сильные дожди.

В северных областях температура воздуха днем ​​составит 26, а ночью - 16 градусов тепла.

На юге будет намного теплее. Максимальная температура воздуха днем ​​достигнет 34 градусов с отметкой "плюс", а ночью - 21 градуса.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, погода, лето, жара
 
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