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День системного администратора: кто придумал праздник «ботанов»
День системного администратора или День сисадмина отмечают ежегодно в последнюю пятницу июля
В 2017 году этот праздник припадает на 28 июля. В этот день принято выражать свою благодарность сотрудникам, выполняющим обязанности системных администраторов. В США праздник так и называется – День благодарности системному администратору (System Administrator Appreciation Day).
Основателем праздника принято считать американца Теда Кекатоса. Так, мужчина однажды увидел в журнале рекламу принтеров Hewlett-Packard, где сисадмина одаривали цветами и подарками за то, что он установил технику в офисе. Тогда Кекатос и решил придумать отдельный день для сисдаминов.
Так, 28 июля 2000 года в Чикаго Кекатос организовал пикник на окраине города, куда были приглашены все сотрудники его компании. С тех пор и пошла традиция отмечать День сисадмина в последнюю пятницу июля.
Позднее в интервью Кекатос рассказывал, что в многих странах День сисадмина стал настоящим большим праздником.
«В некоторых странах, День системного администратора практически превратился в фестиваль, похожий на Вудстокский — с кемпингом, едой и развлечениями», — отмечал Кекатос.
Он также поведал забавный факт о празднике, который он буквально выдумал на ровном месте.
«Интересный случай произошел в прошлом году, когда я гостил в доме моих родителей. На стене у них висел календарь. Я стал листать этот календарь и на последней странице были перечислены все общегосударственный праздники, и в этом списке был День системного администратора. Это полное безумство», — рассказал основатель Дня сисадмина.
На данный момент существует даже специальный сайт, посвященный празднику (sysadminday.com). Его все также ведет Кекатос и некоторые сотрудники компании.
Также IT-специалист рассказал о своей первой работе в сфере технологий.
«Моя первая работа в IT — консультант, это было в 1983 году. Я помогал устанавливать специализированные текстовые процессоры. Я начал работать в качестве консультанта и очень быстро стал заниматься системами, серверами и сетями. И этим я занимаюсь уже более 20 с лишним лет», — подытожил Кекатос.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, праздник, сисадмин
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