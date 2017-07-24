День системного администратора: кто придумал праздник «ботанов»

24.07.2017 09:45

День системного администратора или День сисадмина отмечают ежегодно в последнюю пятницу июля

В 2017 году этот праздник припадает на 28 июля. В этот день принято выражать свою благодарность сотрудникам, выполняющим обязанности системных администраторов. В США праздник так и называется – День благодарности системному администратору (System Administrator Appreciation Day).

Основателем праздника принято считать американца Теда Кекатоса. Так, мужчина однажды увидел в журнале рекламу принтеров Hewlett-Packard, где сисадмина одаривали цветами и подарками за то, что он установил технику в офисе. Тогда Кекатос и решил придумать отдельный день для сисдаминов.

Так, 28 июля 2000 года в Чикаго Кекатос организовал пикник на окраине города, куда были приглашены все сотрудники его компании. С тех пор и пошла традиция отмечать День сисадмина в последнюю пятницу июля.

Позднее в интервью Кекатос рассказывал, что в многих странах День сисадмина стал настоящим большим праздником.

«В некоторых странах, День системного администратора практически превратился в фестиваль, похожий на Вудстокский — с кемпингом, едой и развлечениями», — отмечал Кекатос.

Он также поведал забавный факт о празднике, который он буквально выдумал на ровном месте.

«Интересный случай произошел в прошлом году, когда я гостил в доме моих родителей. На стене у них висел календарь. Я стал листать этот календарь и на последней странице были перечислены все общегосударственный праздники, и в этом списке был День системного администратора. Это полное безумство», — рассказал основатель Дня сисадмина.

На данный момент существует даже специальный сайт, посвященный празднику (sysadminday.com). Его все также ведет Кекатос и некоторые сотрудники компании.

Также IT-специалист рассказал о своей первой работе в сфере технологий.

«Моя первая работа в IT — консультант, это было в 1983 году. Я помогал устанавливать специализированные текстовые процессоры. Я начал работать в качестве консультанта и очень быстро стал заниматься системами, серверами и сетями. И этим я занимаюсь уже более 20 с лишним лет», — подытожил Кекатос.

Источник: Politeka