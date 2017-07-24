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Геращенко назвала, від чого залежить питання звільнення полоненх на Донбасі
Переговорний процес за участі гуманітарної підгрупи в Мінську щодо питання звільнення полонених на території окупованого Донбасу буде залежати безпосередньо від результатів телефонної розмови лідерів нормандської четвірки, що має відбутися в понеділок, 24 липня, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
З відповідною заявою виступила українська представниця в гуманітарній підгрупі в Мінську Ірина Геращенко. Вона наголосила, що для Києва ключовим питанням залишається тема безпеки та повноцінного звільнення заручників. Політик зауважила,що нині дуже хочеться просування та прогресу у цих питаннях. Геращенко також підкреслила, що майбутня скайп-конференція, на якій обговорять питання звільнення заручників, що відбудеться вже 31 липня, а також зустріч окремих підгруп Тристоронньої контактної групи 2 серпня, залежать напряму від результатів нормандської телефонної конференції лідерів України, Франції, Німеччини та Росії.
Крім того, як зазначила Геращенко, майбутня розмова буде першою за участі новообраного президента Франції Еммануеля Макрона. За її словами, президент РФ Путін не зможе більше «співати одну й ту ж саму пісню про настамнєт».
Теги: Донбасс, переговоры, освобождение, пленные
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