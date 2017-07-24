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«НАФТОГАЗ» АНОНСИРОВАЛ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ГАЗ ДЛЯ ПРОМПОТРЕБИТЕЛЕЙ

24.07.2017 07:35
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«НАФТОГАЗ» АНОНСИРОВАЛ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ГАЗ ДЛЯ ПРОМПОТРЕБИТЕЛЕЙ

НАК «Нафтогаз Украины» с 1 августа 2017 года увеличит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 2,9% (на 212,4 грн) — до 7 тыс. 420,8 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает «Интерфакс-Украина».

Соответствующая цена актуальна для потребителей, закупающих газ в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц, при условии отсутствуя долгов перед НАК.

Для других покупателей цена в следующем месяце возрастет на 2,8% (на 222 грн) — до 8 тыс. 230,8 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Как сообщал Соцпортал, «Нафтогаз» впервые за 5 лет получил многомиллиардную прибыль.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Украина, Донбасс, цена, Нафтогаз, повышение тарифов
 
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