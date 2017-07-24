Нормандские переговоры: Порошенко выдвинул требования Путину

24.07.2017 18:30

Президент Украины Петр Порошенко подвел итоги телефонного разговора в Нормандской формате

Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

«Во время телефонного разговора в нормандской формате призвал РФ к полному прекращению огня, вывод тяжелого вооружения и проведения разведения сил с круглосуточным мониторингом ситуации СММ ОБСЕ. Также отметил важность введения на Донбасс миротворческой миссии ООН», — написал Порошенко.

Во время переговоров он также отметил, что освобождение заложников блокирует российская сторона.

«Украина настаивает на немедленном освобождении всех заложников, в том числе тех, кто незаконно удерживается на территории России, в частности Олега Сенцова и Романа Сущенко», — сказал Порошенко.

Отметим, что переговоры «нормандской четверки» завершились, они длились около двух часов.

Источник: Politeka