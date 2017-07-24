Одесскую пенсионерку обокрали на полмиллиона долларов

24.07.2017 18:00

В Одессе неизвестные ограбили квартиру местной пенсионерки, при этом преступники похитили украшения и средства на общую сумму около полмиллиона долларов. Об этом сообщила пресс-служба полиции, передает УНН.

"Трое неизвестных ночью проникли в помещение пенсионерки через окно. 72-летнюю женщину связали с помощью скотча. Злоумышленники завладели украшениями из золота и средствами в сумме 500 тысяч долларов США", - говорится в сообщении

Полиция открыла по данному факту уголовное производство, сейчас расследование продолжается.